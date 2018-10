Il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato in occasione di un evento dedicato ai tifosi: "Ho trovato il campionato italiano più competitivo di due anni fa, può tornare al livello di 10-15 anni fa. Gasperini mi chiede di fare il trequartista e sto cercando di adeguarmi, perché non è la mia posizione, attualmente sono meno presente che all'inizio ma ho bisogno di fermarmi in un club per crescere".