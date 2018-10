poco preso in causa, ma si fa trovare pronto. Solo un rigore di Birsa gli nega la gioia della porta inviolata.partita giocata su grandi ritmi, con seovrapposizioni costanti a creare superiorità numerica in fase offensiva.attento e preciso sulle chiusure, nega ogni spazio a Stepinski e compagni.non una delle sue gare più belle, complice una condizione non proprio ottimale, dimostrata anche da qualche episodio di nervosismo.bene in difesa ma forse ci si aspettava qualcosa in più in fase di contropiede.una delle sue migliori uscite finora. Grande corsa e precisione nei passaggi lo rendono uno dei migliori in campo.fa l'uomo assist e gli riesce alla grande. Bellissima intesa con Ilicic e sostituito da Gasperini per farlo rifiatare. (30'fa il proprio compito, senza strafare.)insieme a Ilicic i migliori in campo. Forza, determinazione e la rete a coronare una partita sontuosa. Ora serve assolutamente che dia continuitàsempre più trascinatore del gruppo. Tripletta che se da un lato dà gioia all'Atalanta, dall'altro deve servire per il morale dello stesso giocatore. (15' s.t.entra e fa a sportellate con la difesa gialloblù. Lavoro comunque prezioso.)partita fuori tono la sua, spesso ingabbiato e poco preciso nell'ultimo passaggio. (35' s.t.non ancora al top della forma, rischia i dribbling ma gli manca lo spunto finale.All.Atalanta che aveva estremo bisogno di un riscatto e ci è riuscita alla grande. Ora serve continuità.