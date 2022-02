Mario Pasalic ha aperto le marcature nel poker rifilato dall'Atalanta alla Sampdoria, al termine della partita il centrocampista croato ha parlato a Dazn: "L'importante è che finalmente abbiamo fatto una buona partita in casa, vincendo e strameritando. Abbiamo fatto tre punti importantissimi per il nostro cammino, per riprendere quelle davanti. Due vittorie di fila in casa tra campionato ed Europa League? Speriamo ora di fare un filotto di vittorie anche in casa, dopo quello fatto in trasferta. Sono punti importanti per stare in alto. Io falso nove? Me l'aspettavo, non ho problemi a fare ciò che mi chiede il mister e cerco di farlo il meglio possibile. Se poi faccio gol e assist è anche meglio. Sto bene, spero di continuare a farlo. Se crediamo alla Champions League? Siamo lì, è ovvio che ci crediamo: stiamo lottando per questo".