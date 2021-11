Insieme al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, a presentare la sfida di domani in Champions League contro lo Young Boys il centrocampista Mario Pasalic:



DECISIVA - "Giocando ogni tre giorni ogni partita per me è decisiva, c’è sempre da confermare il valore della squadra. Abbiamo già giocato partite decisive contro squadre forti quindi siamo pronti per domani, vediamo cosa succederà. Abbiamo fatto qualche allenamento sul campo sintetico, è diverso e dobbiamo adattarci, provando a fare il nostro gioco anche domani. Io conosco questo stadio, con il Monaco ho vinto 3-1 segnando anche un gol. Spero, quindi, di fare lo stesso domani".



FORMA AL TOP - "Mi sento benissimo, sto giocando con continuità, ho trovato alcuni gol e realizzato degli assist. Non ci sono problemi, sono pronto anche per domani. Abbiamo fame, vogliamo sempre farci vedere con il nostro valore. Con la nazionale (Croazia, ndr) ci siamo qualificati al mondiale, questo aiuta sicuramente anche in campionato. Poi torni a Bergamo con lo spirito giusto".



RUOLO - "Dove mi mette il mister gioco, non faccio tante domande, posso coprire più ruoli. Dipende cosa serve alla squadra, sono pronto a giocare sempre ovunque. La squadra sta crescendo, ma siamo ancora ad inizio stagione. Ci sono ancora tante partite da giocare, spero di continuare nello stesso modo”.