I tempi in cui era 'la nonna' sono passati: Josip Ilicic, per la stessa sorpresa del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, non si è mai perso un solo minuto di allenamento in queste tre settimane, sudando e impegnandosi senza lamentarsi mai. Il fantasista sloveno infatti è alla ricerca di nuovi stimoli e vuole fare bella figura con il Milan, sua prima pretendente fortemente corrisposta.



Da definire ormai gi ultimi dettagli: i rossoneri lo vorrebbero come alternativa sulla destra a Saelemaekers, ma ​semplicemente rinunciando al 50% che gli spetterebbe in caso di cessione di Pessina, oppure in prestito con diritto di riscatto. I Percassi invece vogliono cederlo a un'entrata economica: almeno 5 milioni.