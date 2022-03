L'Atalanta avrebbe messo nel mirino Marvin Ducksch, attaccante classe 94 del Werder Brema. Punta fisica ha già siglato 15 gol e 9 assist in questa stagione e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. La nuova proprietà americana sembrerebbe quindi non avere intenzione di cambiare il metodo di lavoro che ha portato i bergamaschi ad affermarsi come un modello sia in Italia che all’estero. Il principio fondante è sempre quello di monitorare con attenzione i profili da acquistare, comprarli a basso prezzo ed eventualmente rivenderli generando plusvalenza. Lo riporta Tuttosport.