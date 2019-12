Questa mattina la città bergamasca, a una settimana da quegli ottavi di Champions strappati in Ucraina, si è svegliata con un sogno che ha un nome e un cognome: Mario Mandzukic. Secondo Il Giorno, non è così fantasiosa l'idea di un prestito semestrale dalla Juve all'Atalanta per il croato, dati anche gli ottimi rapporti tra nerazzurri e bianconeri e la Champions che lo ricandiderebbe a titolare inamovibile. Il Milan sarebbe troppo lontano dagli scenari europei per l'attaccante, che andrebbe invece a ricoprire un ruolo al momento vacante nell'Atalanta, vista l'indisponibilità continua di Zapata e le prestazioni insoddisfacenti di Muriel. Ora bisogna vedere se patron Percassi sarà pronto a sborsare subito 25 milioni-ottenuti dai proventi della Champions e dalla forma di Kulusevski- per avere il bianconero da gennaio a giugno 2020.