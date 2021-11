Il portiere dell'Atalanta Juan Musso tornerà solo poche ore prima della gara con lo Spezia, in programma sabato alle 15 al Gewiss Stadium, e mister Gian Piero Gasperini valuterà se schierare il suo vice.



Del resto Sportiello era stato impiegato per questo motivo proprio alla ripresa del campionato dopo la prima sosta per le nazionali. Stessa situazione dei due attaccanti colombiani Muriel e Zapata: in questo caso a scalpitare è Piccoli, ex del match.