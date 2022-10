Una maschera personalizzata in kevlar di 42 grammi potrebbe accorciare i tempi di rientro di Juan Musso dall’infortunio al complesso mascellare-orbitario destro subìto il 18 settembre scorso all'Olimpico.



Si tratta di un dispositivo, un velo protettivo in carbon kevlar, studiato ad hoc da Ortholabsport, negozio di calzature ortopediche situato a Milano in zona Navigli. Il rientro del portierepotrebbe quindi avvenire tre quattro gare prima del Mondiale, ma solo se l'argentino recupererà la sentirà di scendere in campo.