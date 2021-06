Farà di tutto l'Atalanta per acciuffare Takehiro Tomiyasu, difensore ventiduenne del Bologna. Un ruolo che è in cima alla lista dei desideri dello stesso patron Percassi: Caldara e Sutalo partiranno e servirà almeno un ricambio di lusso per Palomino, Toloi, Romero e Djimsiti. Il giapponese corrisponderebbe inoltre al profilo ideale tratteggiato dall'entourage orobico grazie all'esperienza maturata in Serie A, sulla falsariga degli arrivi di Pessina e Romero.



IN CERCA DEL RISCATTO- Secondo quanto riporta L’Eco di Bergamo l’operazione legata al difensore potrebbe essere legata al riscatto dell'attaccante ex Dea Musa Barrow, che i felsinei dovranno effettuare entro il 30 giugno prossimo. Non solo, pare che nell’affare potrebbe essere valutato l’inserimento di un altro profilo offensivo di proprietà nerazzurra: Colley, Lammers o Roberto Piccoli.