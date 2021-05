E' legato a doppio filo all'Atalanta il destino della porta del Genoa.



I rossoblù, rimasti orfani di Mattia Perin tornato alla Juventus dopo l'anno e mezzo di prestito, non nascondono le proprie speranze di riuscire a riportare per l'ennesima volta a Pegli l'Airone di Latina. E anche lo stesso diretto interessato non disprezzerebbe l'idea di vestire ancora quei colori a lui tanto cari. Anche perché la prospettiva di fare panchina in bianconero, dove si troverebbe a fare il dodicesimo di Wojciech Szczęsny o a di chi eventualmente andrebbe a sostituirlo, non pare allettare molto Perin, soprattutto nell'anno che conduce al Mondiale per lui che conta di rientrare presto nel giro Azzurro.



Un'alternativa valida sembra disposta a garantirgliela l'Atalanta del suo mentore Gian Piero Gasperini che in Perin vede da tempo il successore di Pierluigi Gollini nel caso in cui il 26enne emiliano dovesse cambiare aria. Se quest'ultima eventualità si dovesse verificare per il Genoa sarebbe davvero complicato riuscire a concorre con i bergamaschi, sia a livello economico che soprattutto agonistico. A quel punto, però, la soluzione potrebbe arrivare proprio da Bergamo, con Marco Sportiello che ad oggi rappresenta la prima alternativa al mancato ritorno a casa di Perin.