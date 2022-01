Sono state ufficialmente diramate le convocazioni della Colombia ​per le gare del 28 gennaio (Perù) e 1 febbraio (Argentina) valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Il grande assente è proprio l'attaccante dell'Atalanta, Duvan Zapata, indisponibile a seguito dell'infortunio rimediato durante l'ultima partita del 2021 (Genoa-Atalanta 0-0) e ancora 'ai box' per recuperare la migliore condizione. Stando a quanto arriva dal quartier generale nerazzurro, la punta numero 91 potrebbe tornare arruolabile in occasione del primo impegno di febbraio, al Gewiss Stadium contro il Cagliari. Volerà verso il suo paese, invece, Luis Muriel: con lui gli 'italiani' ​Ospina (Napoli) e ​Cuadrado (Juventus).