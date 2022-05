Il vice presidente nonché amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi sta volando direzione Boston dove lo attende oggi un vertice con il co-chairman della società nerazzurra Stephen Pagliuca: in serata assisterà con lui alla gara 4 della semifinale Nba tra Boston Celtics-Miami Heat, poi domani mattina sarà a New York per presenziare alla nuova sede della Lega calcio che opererà negli Stati Uniti.



Per i Percassi e i Pagliuca la nuova Atalanta potrebbe ripartire da molti dei giocatori attualmente in rosa, mentre mister Gasperini gradirebbe cambiamenti molto forti, una vera e propria rivoluzione. Bisognerà mediare una volta tornati in Italia, al tavolo di Zingonia.