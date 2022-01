L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha commentato così la cessione imminente di Robin Gosens all’Inter: “Sta facendo le visite, aspettiamo. Comunque Robin è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e ambizione di andare in un grande club e penso se lo sia strameritato. Era un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per quello che ha fatto con l’Atalanta”.



SOSTITUTI - “Possono esserci delle opportunità, però in quel ruolo siamo già coperti. Cambiaso? Non lo conosco…”