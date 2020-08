Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, parla dopo l'eliminazione degli orobici in Champions League con il Paris Saint Germain: "Su Ilicic siamo ottimisti, sarà il primo grande acquisto. Si sta facendo di tutto, abbiamo notizie positive. Difficile trovare un vice Ilicic. Si sta facendo di tutto per recuperlo, auguriamo a lui di riprendere il prima possibile. Stiamo cercando non solo di trovare un vice Ilicic, ma di capire dove si può migliorare".



Poi, sui premi per la stagione eccezionale dei nerazzurri: "Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati. Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno offerte inimmaginabili faremo le nostre considerazioni". Sul futuro: "Non pensiamo allo scudetto ma sempre a salvarci - dice a Sky -. è una cosa questa che sento dentro perchè abbiamo sofferto tanto. Ma il prossimo anno vogliamo migliorarci".