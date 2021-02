Il vice presidente e a.d. dell'Atalanta Luca Percassi, a margine della presentazione della partnership con Intred-connessi sempre, realtà affermata in Lombardia nel campo della fibra ottica- ha commentato a Zingonia l'andamento della squadra, gli obiettivi stagionali e l'acquisto sul mercato di Kovalenko: “C’è da essere molto contenti di quello che si sta facendo, è un motivo di orgoglio, la continuità di partite che stiamo avendo è sotto gli occhi di tutti e giocare senza pubblico comporta ancor più difficoltà. Il rendimento dei ragazzi è straordinario e questo va al di là dei risultati, bisogna continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto".



KOVALENKO- "Aveva varie opportunità ma ha scelto di venire all’Atalanta sposando pienamente il progetto, il tempo dirà come andranno le cose ma noi abbiamo percepito la sua ferma volontà sul progetto, e dobbiamo essere sempre bravi ad alimentare questo interesse nei giocatori. Sono arrivati tanti giocatori, da Pasalic in poi. La squadra era molto affidabile già ma quella di anticipare il suo arrivo è un’opportunità che abbiamo deciso di cogliere".



OBIETTIVO SALVEZZA- "Il primo obiettivo è ancora salvarsi e arrivare a quota 40, papà lo dice davvero perché ci crede, non per superstizione, poi dopo questo noi non ci siamo mai posti gli altri obiettivi, dando il massimo a ogni partita, e dopo aver raggiunto quota 40, ti sei reso conto col tempo di poter raggiungere anche altri obiettivi insperati, penso che i ragazzi siano fantastici e hanno dato dimostrazione di forza in molte partite, poi vedremo a che punto saremo del campionato".