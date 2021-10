Dopo ile i posti vuoti in Tribuna Rinascimento all'esordio in Champions League dell'Atalanta contro lo Young Boys,da parte della società: dalla gara contro l'Udinese (il 24 ottobre) ci sarà un nuovo approccio per la vendita dei biglietti, abbassando i prezzi della Tribuna Rinascimento proponendo tariffe "molto aggressive" con l'obiettivo di avere di nuovo lo stadio che pieno.Nella lunga intervista a L'Eco di Bergamo, il numero 2 di Atalanta ha poi svelato: "Siamo contenti di questo avvio di stagione. Il bilancio delle prime 9 partite giocate è positivo, l’Atalanta ha mostrato la sua identità e presto arriverà anche la continuità, mala rosa ora è più completa che in passato ma poi non è automatico migliorare la classifica“.“Il nostro obiettivo? Prima la salvezza da raggiungere il più in fretta possibile, poi a quel punto ci guarderemo intorno.Siamo l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere la misura. Alla squadra chiediamo di giocare con lo spirito da Atalanta, con umiltà e applicazione, sapendo che ormai ogni squadra ci affronta come se fossimo una grande“.