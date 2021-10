Quando un giocatore esce dal vivaio dell'Atalanta, è quasi sempre una garanzia. L'etichetta nerazzurra stampata su tanti giovani che con gli anni sono diventati protagonisti in Serie A: per informazione chiedere ai vari Bastoni, Kessie, Kulusevski... E ancora, andando più indietro: Bonaventura, Consigli, Zappacosta, Gagliardini... Avanti i prossimi. Uno su tutti: Caleb Okoli, difensore centrale classe 2001 che l'altro giorno ha segnato il primo gol con la maglia dell'Italia Under 21. Pescato a 14 anni nelle giovanili del Vicenza, quest'anno è in prestito alla Cremonese dove sta giocando da titolare al centro della difesa.



