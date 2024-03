Atalanta, Percassi: 'Koopmeiners non è venduto e non lo ha chiesto!'

L'amministratore delegato di Atalanta Luca Percassi, in una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, risponde alle ultime voci di mercato e alle dichiarazioni recenti di Koopmeiners sul suo futuro: "Koopmeiners non è ancora stato venduto, né ha chiesto di esserlo".



EUROPA- "Quello che abbiamo raggiunto è già qualcosa di veramente importante. La nostra gratificazione più alta è vedere il senso di soddisfazione e la passione che la nostra gente ci trasmette mette quando otteniamo vittorie importanti, come quella in Europa League con lo Sporting. Questo ci dà grande forza e grande orgoglio, ora la nostra volontà è continuare a vivere il più possibile altre situazioni di questo tipo".



OBIETTIVI- "Saremo soddisfatti se, arrivati alla fine, non avremo alcun rimpianto. L’Atalanta in questi anni ha dimostrato che tutto quello che si è conquistata se l’è conquistata sul campo, dando sempre il massimo partita dopo partita, e uscendo sempre senza rimpianti. Questo è il nostro obiettivo, poi vediamo cosa succede".



TOUR DE FORCE- "Aprile e maggio sono i mesi del raccolto di quanto hai seminato in precedenza. E il nostro raccolto sarà sicuramente positivo perché noi sappiamo chi siamo e sappiamo da dove veniamo. Per questo di obiettivi non ne scelgo, nemmeno per gioco, saremo comunque orgogliosi se arriveremo alla fine senza avere rimpianti".