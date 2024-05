Atalanta, Percassi: "Le lacrime di mio papà straordinarie, viviamo qualcosa di unico"

24 minuti fa



Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen:



“Le lacrime di mio papa? È un qualcosa di unico, di straordinario, stiamo per vivere una serata unica per l’Atalanta con tutta la tifoseria che ci ha accompagnato in una città che ci ha accolto in maniera splendida. Sono occasioni speciali in cui cerchi di non far salire troppo la tensione, ma è inevitabile perché sappiamo tutti cosa ci stiamo giocando. C’è anche l’orgoglio, stasera è una partita che può dire tanto. Siamo consapevoli di giocare contro un avversario che ha trionfato in Bundesliga senza perdere mai. Ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo da dove veniamo, quello che sta accadendo quest’anno è merito di tutti. Dobbiamo essere bravi a vivere questi momenti, senza perdere di vista la nostra dimensione. Abbiamo una proprietà sempre pronta a investire”.