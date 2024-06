Marotta: "Barella calciatore completo, può giocare anche da Calhanoglu. Il rinnovo di Lautaro è fatto. Su Inzaghi..."

Tra gli ospiti della Nazionale nelle ore di vigilia dell’esordio agli Europei contro l’Albania e presente pure sugli spalti del Signal Iduna Park per assistere alla prima degli uomini di Luciano Spalletti c’era anche il nuovo presidente dell’Inter. Che oggi, dal quartier generale di Iserlhon e precisamente da Casa Azzurri, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.Marotta non poteva non partire dalla grande prestazione offerta ieri sera da, autore peraltro del gol del definitivo 2-1: ", oggi è un giocatore dal punto di vista agonistico molto valido, tecnico di base forte, è un giocatore eclettico".E non va dimenticato che Acerbi, costretto a dare forfait per la pubalgia che lo ha condotto all’operazione nelle scorse settimane, avrebbe fatto certamente parte di questo gruppo. "per tutto il lavoro fatto e per la crescita che hanno avuto i ragazzi. I complimenti? Li ho fatti a tutti, siamo molto orgogliosi che l'Inter possa dare il suo contributo", ha dichiarato Marotta dalla Germania.L’argomento si è poi spostato sulle vicende interne di mercato dell’Inter e in particolare sul tema deiDopo quello di Barella - che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo prolungamento fino al 2029 - presto sarà il turno degli altri in agenda: ", che voglia continuare l'esperienza con noi, abbiamo una situazione tranquilla, non abbiamo giocatori che si svincolano nell'immediato., non è semplice perché è in Argentina, ma è già fatto".L’ultima battuta è per l’allenatore campione d’Italia alla guida dell’Inter,che ancora non ha raggiunto l’intesa definitiva col club dopo il secondo incontro andato in scena tra il suo agente Tullio Tinti e la dirigenza nerazzurra: “, ha risposto Beppe Marotta.