Ancora polemiche, stavolta a mezzo social. Non si spegne l'eco delle parole di Ranieri: la sua Roma non va oltre l'1-1 contro il Genoa, ma i tifosi giallorossi si scagliano contro la Lazio, rea di essersi "ri-scansata" contro l'Atalanta. Alcuni vanno a riprendere proprio le parole di Ranieri su quel lontano Lazio-Inter: "Così è stato, così fu".



SOCIAL - Sui social i tifosi di Lazio e Roma non perdono tempo e cominciano a "punzecchiarsi": "La Lazio non vuole lottare per la Champions e si scansa", "puntuale la Lazio si scansa e ve la prendete con Ranieri". Pronta la risposta dei tifosi biancocelesti al gol di Romero: "Stavolta si è scansato Ranieri, come contro la Samp".