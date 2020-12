Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è intervenuto durante i Gazzetta Sports Awards, in cui la Dea è stata premiata come Squadra dell'anno: "Siamo cresciuti grazie all'umiltà, all'ambizione e al lavoro, oltre alla grande passione che ci lega all'Atalanta. Sappiamo perfettamente cosa vuol dire essere e amare l'Atalanta".



SUL SORTEGGIO DI CHAMPIONS - "Real Madrid? Siamo noi che abbiamo paura, dopo il Liverpool e l'Ajax giocare contro il Real Madrid è un sogno che si realizza. E' incredibile, siamo orgogliosi e onorati, speriamo di fare bella figura".



SU BERGAMO - "In tanti ci hanno detto che abbiamo portato gioia e spensieratezza nel cuore della nostra città. Poi è andata come è andata, ma abbiamo portato gioia per due ore davanti alla tv".