Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi parla della scelta di Inter e Milan di lasciare San Siro per dirigersi verso un altro impianto, la cui base però non è ancora stata identificata. Lo ha fatto in un'intervista a Il Giornale: "San Siro è una cattedrale. Si può abbattere una cattedrale? Sì, se ne costruisci una più bella e moderna, al passo coi tempi. Capisco che non sia una scelta facile, lì è custodita una grande storia di Milano. Ma è anche vero che i custodi di quella storia sono i club. Uno stadio di proprietà oggi è fondamentale. Sono certo che stiano facendo le scelte più opportune per le squadre, i tifosi e la città".