"Siamo sicuri che Congerton sarà un valore aggiunto nello sviluppo della dimensione internazionale del nostro Club e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare su di un profilo come il suo. La grande professionalità e l’approfondita conoscenza dell’ambiente calcistico di Congerton favoriranno certamente il processo di crescita di un’area che necessità di essere sempre più competitiva e all’avanguardia". Lo ha dichiarato, ai canali ufficiali del club bergamasco, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, commentando l'arrivo in società di Lee Congerton, da oggi nuovo 'Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport'.