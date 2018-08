Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Hapoel Haifa: "Non sapevo dove avrei giocato, il mister ha provato me e Pasalic in diverse posizioni ma alla fine ci adattiamo a tutto. Siamo ad agosto e abbiamo appena finito il ritiro, abbiamo disputato 4 partite dei preliminari in tempi ravvicinati. Dobbiamo entrare in condizione, ma la preparazione è la stessa e corriamo uguale. Il mister ci chiede concentrazione e lavoro durante gli allenamenti, poi viene tutto facile. Noi centrocampisti ci adattiamo. Il nostro obiettivo è far bene nelle ultime due partite partite per accedere alla fase a gironi e cominciare bene in campionato".