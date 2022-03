Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini a Milano, queste le sue parole: "Piero Frosio diceva che sarei arrivato in Serie A? Non aveva tutti i torti, ma lo diceva solo quando c'era mia madre, altrimenti prendeva le botte. Era un grande amico di famiglia. Spareggi Nazionale? Siamo un po' tesi com'è giusto che sia, ci siamo messi noi in questa situazione, dovevamo vincerne di più. Il mister è con noi, è convinto che se vinciamo la prima poi andiamo al Mondiale. Europeo? È venuto fuori lo spirito italiano, c'erano squadre più forti. Rovinati senza Qatar 2022? Lo so, lo so...".