L'Atalanta, molto attiva sul mercato inglese grazie a Lee Congerton, sta monitorando un giovane emergente di proprietà del Chelsea. Levi Colwill, 19 anni, centrale difensivo con un contratto fino al 2025, lo scorso anno ha giocato 29 gare (26 da titolare) in Championship, in prestito all’Huddersfield.



Ha molti corteggiatori in Premier, piace anche al Napoli e al Milan, ma l'Atalanta potrebbe approfondire il discorso solo in caso di cessione di Demiral.