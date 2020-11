In condizione, Cristiano Piccini, è tornato: l'ala destra dell'Atalanta, arrivata nell'inedito mercato estivo per dare il cambio ad Hans Hateboer ma poi mai convocato, ha recuperato dal crack alla rotula. L'ex Valencia infatti si allena in gruppo con i compagni e, proprio ora che il titolare olandese ha rimediato quattro punti di sutura e il collega Depaoli ha deluso, sarebbe già pronto a scendere in campo, almeno per qualche spezzone di gara.



DESIDERO GIOCARE- Lui stesso, assente dai social dopo due lunghi mesi di silenzi e incognite, è tornato più in forma che mai. E a chi molto provocatoriamente gli chiede "Giocherai a calcio prima o poi?", lui risponde deciso: "Fidati, è la cosa che più desidero al mondo!". Mister Gasperini è avvisato, la gara di sabato contro lo Spezia (ore 18.00 a Cesena) sarà la volta buona per vederlo almeno in panca?