Quattro reti alla neo-promossa in Serie C. Inizia così il cammino pre-campionato dell'Atalanta, oggi impegnata al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia contro la Pro Sesto. 4-1 il finale: in rete Colley, autore di una doppietta, Toloi e Gomez. Per gli ospiti, gol 'della bandiera' di De Respinis.