Dopo la sorpresa Djimsiti, in campo nel secondo tempo del match contro lo United a soli venti giorni dall'intervento per la frattura scomposta all'avambraccio, in casa Atalanta potrebbe essercene un'altra prima della sosta.



Ad accelerare il rientro è infatti il trequartista azzurro e nerazzurro Matteo Pessina, che anche nella rifinitura pre Champions si è allenato regolarmente con i compagni e potrebbe essere convocato da mister Gasperini già per la trasferta a Cagliari, sabato alle 20.45. L'emergenza infortuni sta rientrando: dopo la sosta torneranno anche Gosens e Toloi.