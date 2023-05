L’estate si avvicina ed eccolo qui, ancora una volta,che mette in dubbio la sua permanenza all’Atalanta.ha detto sabato l’ex centrocampista di Pescara e Pistoiese. Ed arrivare subito gli accostamenti alle panchine die soprattuttolì dove ha lavorato benissimo tanto da portare i liguri inIl tutto valorizzando futuri campioni del calibro diDicevamo accostamenti e voci che non sono passati inosservati a Zingonia dove è suonata la sirena:- E così ecco arrivare unandato in scena ieri sera: presenti al tavolo lo stesso allenatore,rispettivamente numero uno e ad degli orobici e Tony D’Amico, ds dei bergamaschi. Un incontro di due ore, interlocutorio, ma che ha riportato, almeno per qualche giorno,i dirigenti si sono detti soddisfatti del lavoro svolto in stagione), ed è emersa una- Il dibattito, durato due ore,e le strategie per l’estate: la rosa verrà rivista, e diversi big o ex tali, avanti con l’età, potrebbero salutare dopo mesi, a volte anni, passati alla porta. I nomi?in primis, senza dimenticareA questi vanno aggiunte ex colonne come. Fuori dal progetto pure Juan Musso, finito in panchina da settimane in favore di Marcononostante sia scontato l’approdo al Milan di quest'ultimo a giugno. Occhio inoltre a possibili offerte peri big club europei ed italiani (in prima fila) li monitorano con attenzione. Grandi offerte quindi non sono da escludere. Anzi.- Naturalmente Gasperini chiede eventuali all’altezza: nella prossima stagione l’Atalanta sarà di nuovo in Europa (), e la rosa dovrà tornare ad essere più ampia in ottica turnover. Garanzie ne sono arrivate,se tutti i tasselli andranno al loro posto,(attualmente è in scadenza nel 2024). Il tutto per buona pace di Juric, Palladino e Seoane, tra i candidati sulla carta a sostituire lo stesso Gasperini.