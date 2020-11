L'Atalanta, reduce dalla pesante sconfitta contro il Liverpool di Klopp, è pronta a cambiare il suo assetto tattico, come ha fatto intendere il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini martedì sera nel post partita.



MEDIANA A CINQUE- Due sono le opzioni, come riporta Tuttosport, nel cambio di modulo in casa Atalanta contro l'Inter: da una parte il tecnico di Grugliasco potrebbe propendere per un 3-5-2 con una copertura maggiore sulla mediana e l’ingresso di Matteo Pessina, che ha convinto molto gli esperti martedì sera. Il giovane ex Verona potrebbe giocare al posto di Muriel o Gomez a supporto di Zapata.



DIFESA A QUATTRO- Altrimenti, via alla difesa a quattro, con Romero e Djimsiti centrali e Toloi e Mojica rispettivamente a destra e a sinistra della retroguardia. E non è escluso, a partita in corso, l’impiego del baby talento di Zogno Matteo Ruggeri, che contro il Liverpool ha esordito in Champions con carattere e personalità.