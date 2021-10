Nel tour de force autunnale prima della sosta di metà novembre, mentre le big inizieranno a duellare tra loro in scontri diretti che faranno perdere punti a qualche pretendente al trono, l'Atalanta sarà impegnata in gare più alla portata e avrà la possibilità di guadagnare posizioni importanti in classifica.



Mentre sono in programma Juventus-Roma e Lazio-Inter, e poi Inter-Juventus e Roma-Napoli, oltre a Roma-Milan e infine Milan-Inter, la Dea -Lazio a parte il 30 ottobre - ha la possibilità di raccogliere 12 punti tra l'Empoli, l’Udinese, la Sampdoria e il Cagliari.