Verso la fine della gara di ieri, persa malamente dall'Atalanta per 1-3 a favore della Sampdoria, un Marten de Roon dolorante si toccava vistosamente l'inguine. Da quanto appreso dalla redazione, l'olandese ha infatti rimediato un fastidio all’adduttore.



DA VALUTARE, AJAX A RISCHIO- Martedì alle 21 però è in programma la prima gara casalinga di Champions della storia dell'Atalanta contro l'Ajax, e la presenza del perno fisso del centrocampo è a rischio. Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico e dal tecnico Gian Piero Gasperini, che ha ribadito che non vuole fare a meno di lui per le gare importanti.