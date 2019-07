Presentate questa mattina le maglie gara dell'Atalanta per il prossimo campionato 2019/2020 presso il Roof Garden di Bergamo. Restano ancora avvolte nel mistero invece le maglie per la Champions che, visto il traguardo storico raggiunto, saranno presentate in un evento a parte. Tra le modelle che hanno sfilato con le nuove divise nerazzurre di casa, bianche di trasferta e arancione e verde dei portieri, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi: "Grazie di vero cuore ai nostri sponsor, questo appuntamento rappresenta l'inizio di una stagione straordinaria, l'annata più importante dell'Atalanta da ogni punto di vista".



LE MAGLIE. La maglia di casa è la più classica, a righe vericali nerazzurre, con un colletto tradizionale e la Dea in rilievo in fondo alla maglia. Più particolare la maglia bianca da trasferta, che già lo scorso anno ha registrato le vendite più alte, con il logo storico della Dea dorata che corre all'altezza del petto, ripresa anche nei calzoncini, e lo skyline di Città Alta in rilievo in fondo alla maglia. Più semplici le divise da portiere, una arancione e l'altra verde.



SPONSOR. Soddisfatti i main sponsor Maurizio Radici e gli sponsor Giada Uzzeri di U Power, Mirko Annibale di Joma, Franco Togni di Automha e Luca e Fabio Bosatelli della Gewiss, ​il nuovo terzo sponsor di maglia che ha dato anche il nome al nuovo stadio: "Si tratta di un percorso iniziato più di un anno fa, legato al desiderio di avere una collaborazione forte. Con Gewiss Stadium siamo orgogliosi di dare alla città di Bergamo la casa che si meritano, ora con il terzo sponsor abbiamo compiuto uno step ulteriore, entriamo nella parte posteriore della maglia, speriamo che vengano ripresi spesso nel lato B", concludono sorridendo. A breve verrà annunciata la data in cui saranno presentate le maglie di Champions League.