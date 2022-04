Prima sfilata di Stephen Pagliuca al Gewiss Stadium. Dopo la presenza in Atalanta-Bayer Leverkusen, il nuovo proprietario dei bergamaschi - nonché co-chairman - è entrato in campo mentre andava in scena il riscaldamento nerazzurro, prima della sfida valida per i quarti di finale di Euorpa League contro il Lipsia. Anche un modo per presentarsi dopo le polemiche e il comunicato in cui ribadiva il massimo dell'impegno.