L'Atalanta Primavera batte la Roma grazie a una doppietta del solito Alessandro Cortinovis e, nonostante i due risultati su tre a sfavore, vola in semifinale: si giocherà il tutto per tutto sabato 26 alle 18 contro la Samp. Soddisfatto del gruppo mister Massimo Brambilla, come rivela ai microfoni del canale ufficiale Atalanta.it: “C’è grande soddisfazione per essere arrivati in semifinale. Il merito è dei ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita. Io credo che la qualificazione sia meritata, al di là del fatto che sia arrivata nei minuti finali. Però abbiamo fatto veramente bene".



GRANDE ROMA- "È stata una partita equilibrata contro una grande squadra come la Roma e alla fine siamo riuscita a spuntarla. Le partite secche spesso vengono decise dai colpi individuali, abbiamo giocatori di qualità e penso che l’abbiano fatto vedere. Va dato merito però anche alla Roma che ha fatto una grande partita”.