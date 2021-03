Giornata nera per l'Atalanta Primavera che negli ultimi 20' di una gara a tratti dominata perde Davide Ghislandi e subisce due gol, regalando punti ai diretti avversari. Adesso infatti il baby Genoa ha agganciato la banda di Brambilla in classifica a quota 18 punti.



IL PRIMO TEMPO. Nel primo tempo è l'Atalanta ad avvicinarsi più volte al gol con Cortinovis e Vorlicky che si presentano davanti ad Agostino, ma mirano a lato dello specchio. Al 16' del primo tempo l'occasione più ghiotta per la baby Dea: Ruggeri calcia benissimo la punizione con la sfera diretta al sette, ma Agostino gli nega la gioia del vantaggio.



TROPPA IMPRECISIONE- La gara riprende dopo il break ancora sullo 0-0, la Dea si lancia subito in attacco e Ghislandi reclama un rigore per una spinta in area piccola, ma l’arbitro lascia correre (4′ s.t.). La squadra di Brambilla ci prova in contropiede con Vorlickyi, che però è impreciso e spedisce fuori.



DOPPIO VANTAGGIO GENOA- Quando il gol nerazzurro sembra nell'aria, il Genoa si carica e va all’attacco: Gelmi respinge il lancio di Estrella, ma alla mezzora non può nulla sulla cannonata di Kallon, un potente sinistro da fuori area che si infrange nello specchio regalando l’1-0 ai padroni di casa. De Nipoti e Renault provano invano a ristabilire la parità con diverse punizioni, ma a pochi secondi dal triplice fischio la baby Dea prende anche il gol di sinistro di Estrella, la difesa orobica rimane imbambolata pensando a un fuorigioco.