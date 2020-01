Atalanta in campo in vista del Torino. Questo il report ufficiale del club: "Continua la preparazione a Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri di scena sabato sera alle 20.45 sul campo del Torino per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A TIM 2019-20. Mister Gasperini ha diretto una seduta sul campo principale del Centro Bortolotti. In gruppo anche il neoacquisto Czyborra, al suo primo allenamento in maglia nerazzurra. Lavoro differenziato per Castagne. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un allenamento al pomeriggio a porte chiuse".