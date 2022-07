In totale, i calciatori presenti a Clusone al primo giorno di ritiro erano 25: Bertini, Boga, Cissè, Demiral, de roon, Djimsiti, Ederson, Freuler, Hateboer, Ilicic, Koopminers, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Okoli, Palomino, Rossi, Sportiello, Scalvini, Zapata, Zappacosta, Zortea e Cambiaghi, che si è allenato a parte per un'infiammazione tendinea.



A Zingonia sono invece momentaneamente rimasti Musso, per un mal di schiena, e Toloi, che ha un leggero male alla caviglia. Mancavano anche Ruggeri, assente per impegni scolastici, e Pasalic, che sta usufruendo di alcuni giorni di permesso.