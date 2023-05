Giovedì 8 giugno, intorno a mezzogiorno, tutti i tifosi dell'Atalanta potranno assistere di persona alla storica prima pinzata di demolizione della Curva Sud e del settore ospiti all’esterno del Gewiss Stadium: sul piazzale antistante la Curva Sud Morosini, verrà infatti collocato uno degli escavatori da demolizione più grandi al mondo che, attrezzato con un frantumatore, inizierà a demolire in modo controllato gli spalti della Sud. La cantierizzazione dell’area invece inizierà qualche giorno prima, lunedì 5 giugno, poche ore dopo l’ultima partita stagionale dell’Atalanta contro il Monza.



Si tratta della terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione dello stadio bergamasco, che termineranno alla fine dell’estate 2024, quando il Gewiss Stadium sarà totalmente rinnovato. Per la prossima stagione i tifosi attualmente abbonati in Curva Sud Morosini e nei Distinti Sud potranno staccare l’abbonamento 2023/2024 negli altri settori del Gewiss Stadium disponibili, ma non tutti potranno trovare una collocazione: tra Curva Sud Morosini e Distinti Sud mancheranno all’appello infatti circa 3.500 posti attualmente disponibili per i tifosi atalantini, che dovranno sacrificarsi. Durante la prossima stagione i Distinti Sud verrà destinati alla tifoseria ospite.