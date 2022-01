Finora non è arrivata l'offerta giusta, 30 milioni non bastano a patron Percassi per liberarsi di Zapata, ma nelle prossime ore le cifre potrebbero cambiare perché, da quanto ci risulta, il Newcastle sarebbe pronto a fare un rilancio.



Interessato all'attaccante colombiano dell'Atalanta, il club inglese starebbe serimanente valutando un importante rialzo per venire incontro alle richieste della società bergamasca (almeno 40 milioni di euro). Il Newcastle, tra l'altro, avrebbe già l’accordo con il trentenne colombiano, che si vedrebbe triplicato lo stipendio annuo (6,5 milioni di euro, a fronte degli attuali 2 guadagnati in nerazzurro).



Se la proposta di 40 milioni di euro arriverà, insieme alla garanzia di acquisto definitivo da parte del Newcastle (e non prestito con diritto di riscatto), l'affare potrebbe già chiudersi a gennaio.