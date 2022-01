Uno dei giocatori con più mercato in casa Sampdoria, e una delle prossime, possibili plusvalenze a gennaio, è il centrocampista norvegese Morten Thorsby. Il mediano, arrivato a Genova svincolato, è stato impiegato molto nelle scorse stagioni da Ranieri, meritandosi i riflettori della Serie A, in particolare da parte di Inter e Atalanta. Ora però lo stesso Ranieri vorrebbe ritrovare il suo pupillo. Ma andiamo per gradi.



L'Inter, prima di muoversi in maniera concreta per Thorsby, deve capire le evoluzioni del suo reparto centrale. Con Sensi in uscita, direzione proprio Samp, e l'addio di Vecino, si libererebbe un posto nello scacchiere nerazzurro, e a quel punto da Milano potrebbero tentare l'affondo per Thorsby, le cui caratteristiche piacciono molto ad Inzaghi. L'Atalanta invece lo aveva trattato a lungo in estate, arrivando ad offrire circa 6 milioni, pochi per il Doria, e ora potrebbe tornare alla carica.



Secondo La Gazzetta dello Sport però Ranieri in persona avrebbe chiesto Thorsby alla dirigenza del Watford, per rinforzare il centrocampo. Il tecnico stima molto il giocatore classe 1996, e il club inglese potrebbe così tentare di battere sul tempo le due società nerazzurre.