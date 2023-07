Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini sembra aver fatto la sua scelta. Nell'amichevole giocata ieri a Bournemouth, ha schierato tra i pali Musso dal 1' al 73', mentre Carnesecchi solo l'ultimo quarto d'ora.



A sorpresa quindi, torna ad essere Musso il primo portiere dell'Atalanta, a discapito della bocciatura degli ultimi due mesi di campionato a favore di Sportiello. Va così in frantumi il sogno dei bergamaschi di vedere con i guantoni da titolare il pupillo di Percassi Carnesecchi, gioiello di Zingonia per cui l'anno scorso hanno rifiutato i 14 milioni offerti dalla Lazio. Ora si è fatta avanti alla Juve, che vuole un dopo Szczesny e ha individuato in Carnesecchi il profilo migliore.



Resta da capire la formula: l'Atalanta questa volta, considerando la scelta di Gasperini e la volontà di Carnesecchi di non restare in panchina, potrebbe decidere di non optare per il prestito, ma per incassare un'altra plusvalenza.