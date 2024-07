Juventus, l'agente di Todibo in Italia: incontro con Giuntoli

Lanon perde tempo e continua a fare la voce grossa sul mercato: ora prova a stringere per, si cerca l'intesa definitiva con il giocatore e con ilproprietario del cartellino.Se l'uscita di, direzione Roma, permette a Cristiano Giuntoli di riaccendere la pista, la cessione dialin un'operazione dae la '' sul giovane centrale, consente ai bianconeri di avere le risorse per sferrare l'assalto decisivo a Todibo, classe 1999 francese ex Barcellona.

JUVENTUS, HUIJSEN DA' L'ARRIVEDERCI

, Football Director zebrato, per fare il punto della situazione.- L'obiettivo del summit è quello di raggiungere l'intesa definitiva su unche legherà Todibo alla Juve per i prossimi, con ingaggio intorno ai- Trovato l'accordo con il giocatore, i bianconeri saranno poi pronti a presentare l'offerta ufficiale al, che chiedeper la cessione del giocatore. La Juventus è pronta a mettere sul piatto un. Si fa leva sulla ferma volontà del ragazzo di trasferirsi a Torino, l'ex Barcellona ha già rifiutato ilpur di vestire la maglia bianconera.

