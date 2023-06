L'Atalanta lavora per ringiovanire la difesa, che ha nel capitano Toloi il suo traino. Oltre a trattenere Scalvini, non accettando offerte da un minimo di 40 milioni di euro, D'Amico sta lavorando per portare a Bergamo il difensore svedese del Verona Isak Hien, 24 anni.



Anche la Fiorentina era sul giocatore ma l'Atalanta ha una carta dalla sua parte: l’affare infatti potrebbe sbloccarsi grazie a uno scambio di pedine. L'esterno di proprietà dell'Atalanta Nadir Zortea, che il Sassuolo non ha riscattato, può spostarsi all’Hellas a caccia di un rinforzo sulla fascia e in cambio Hien può trasferirsi un anno a Bergamo da Gasperini.