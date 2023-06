Quella appena conclusasi doveva essere l'annata di, soprattutto dopo la partenza di, colui che era considerato l'insostituibile e quindi "il tappo" per il suo utilizzo da titolare. Il laterale tedesco era arrivato a Milano econ i crismi del grandissimo colpo di mercato (preferito anche a Kostic, approdato poi sei mesi dopo alla Juve), ma anche quest'anno e senza il croato volato a gratis al Tottenham,non è riuscito ad imporsi, complici nuove e fastidiosi problemi fisici e, soprattutto, l'esplosione di Federicodiventato imprescindibile quanto Perisic perE allora? In un'estate di mercato di possibili grandi rivoluzioni anche il futuro di Gosens potrebbe presto cambiare.arriva ufficialmentein prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma di fatto le condizioni poste rendono il trasferimento un acquisto a titolo definitivo dopo pochissimi giorni dal suo approdo a Milano. L'affare fra Inter e Atalanta si concretizza il 27 gennaio per una valutazione complessiva di(comprensivi di premi di valorizzazione e commissioni) e l'obbligo di riscatto scatta il 12 febbraio i seguito al pareggio ottenuto (lui era infortunato) contro il Napoli.Cifre importanti, per un giocatore che sul campo non ha poi reso quanto sperato e, soprattutto, in un momento in cui il bilancio resta in crisi per le difficoltà della proprietà.Questa è giocoforza la cifra sotto cui l'Inter non può e non vuole scendere, ma che, soprattutto, può invece salire per generare plusvalenza.e un addio di Gosens permetterebbe di calmierare, anche se solo in parte, entrambe le voci favorendo l'iscrizione di altre per rinforzare la squadra.Union Berlino e Wolfsburg sono le due realtà che stanno pensando di formulare un'offrte con la voglia di Bundesliga che rimane un sogno nel cassatto per Robin. Soprattutto la formazione della capitale lo aiuterebbe a mantenere in alto anche lo status in campo, giocando la Champions per riconquistare la nazionale.