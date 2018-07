L'Atalanta prosegue il suo percorso di avvicinamento alla gara di ritorno contro il Sarajevo, valida per il turno preliminare di Uel, in programma giovedì sera alle 20:45.

Ieri i nerazzurri di Gasperini hanno disputato un'amichevole contro la Virtus Bergamo ed oggi sono tornati ad allenarsi a Zingonia. I giocatori nella giornata odierna si sono allenati divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha lavorato con carichi più leggeri, per gli altri palestra, lavoro con palla e partitelle. Domani la Dea si allenarà a porte chiuse.