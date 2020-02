Il Gewiss Stadium continua a prendere forma e da qualche giorno un altro locale, l'America Graffiti che già i nerazzurri hanno imparato a conoscere per le partite casalinghe a San Siro, si è insediato accanto al nuovo Burger King, negli spazi verso gli accessi della nuovissima Curva Nord nel rinnovato Gewiss Stadium che ospita le partite dell'Atalanta. Ad aprile dovrebbe aggiungersi un terzo spazio 'food' per i tifosi, questa volta ispirato alla cucina fusion asiatica.



CONTINUANO I LAVORI- Successivamente sono previsti nuovi spazi destinati al commercio e alla ristorazione: la loro apertura seguirà le varie fasi di restyling dello stadio, cominciando da quello della tribuna Ubi che comincerà a maggio. Intanto proseguono i lavori di copertura lungo viale Giulio Cesare, come è possibile vedere dalla foto.